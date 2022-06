Visite guidée maison René Guichemerre

Visite guidée maison René Guichemerre, 10 août 2022, . Visite guidée maison René Guichemerre



2022-08-10 16:00:00 – 2022-08-10 0 0 EUR Pour la première fois, découvrez la vie et l’œuvre de cet architecte dacquois. Auteur de nombreuses réalisations dans les Landes, il marque durablement l’architecture dacquoise des Trente Glorieuses, avec son style résolument moderne. Découvrez la vie et l’œuvre de cet architecte dacquois, auteur de nombreuses réalisations dans les Landes durant les Trente Glorieuses, avec son style résolument moderne. Pour la première fois, découvrez la vie et l’œuvre de cet architecte dacquois. Auteur de nombreuses réalisations dans les Landes, il marque durablement l’architecture dacquoise des Trente Glorieuses, avec son style résolument moderne. dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville