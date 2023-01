Visite guidée maison Pierre Benoit Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Catégories d’Évènement: Landes

2023-03-25 16:00:00 – 2023-03-25 16:45:00

Nadia vous propose la visite de cette maison de famille dans un style Art déco rénovée dans les années 90, conservant cependant toute son authenticité. Vous découvrirez les lieux au rythme de la vie de l'écrivain reconnu par l'Académie française dont l'œuvre fût prolifique. Vous serez sans doute amusé(e) par quelques anecdotes croustillantes au sujet de Pierre Benoit, un personnage haut en couleur…

