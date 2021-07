Crespin Maison Jean Boudou - Ostal Joan Bodon Aveyron, Crespin Visite guidée Maison Jean Boudou – Ostal Joan Bodon Crespin Catégories d’évènement: Aveyron

Boudou est rouergat. Il est né en Rouergue. Il y a passé la plus grande partie de sa vie. Il n’a guère écrit que dans la langue qu’on parlait dans sa maison. Le seul maître qu’il se reconnaît est Henri Mouly, romancier occitan du Ségala. Pourtant, ce qui l’occupe, ce n’est pas la « petite patrie » provinciale, où il n’a cessé d’étouffer et qu’il n’idéalisera jamais, ce n’est pas l’Occitanie dont il désespère de la voir exister comme nation, c’est l’inhumaine condition. Pour exprimer cette inhumaine condition, il choisit la langue des plus méprisés des hommes : les siens. Car, dit-il « les choses prennent la couleur des mots ». Mais ce dont il rêve, sans y croire, ce pourquoi il écrit, sans illusion, c’est «la cité de l’homme» : un monde sans frontières ni races dominatrices où chacun et chaque langue auraient place, mémoire, dignité, avenir.

La meilleure façon de comprendre l’auteur est de visiter sa maison et de rencontrer des bénévoles passionnés par son écriture. Maison Jean Boudou – Ostal Joan Bodon Lo Carrierat, 12800 Crespin Crespin Aveyron

