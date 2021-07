Visite guidée Maison du Site UNESCO, 19 septembre 2021, Florac Trois Rivières.

Visite guidée

Maison du Site UNESCO, le dimanche 19 septembre à 10:00

La Maison du site UNESCO des Causses et des Cévennes vous permettra de découvrir de façon ludique et pour toute la famille l’histoire du patrimoine mondial. Ce sera aussi l’occasion de comprendre pourquoi les Causses et les Cévennes ont été inscrits en qualité de paysage de l’agropastoralisme méditérranéen. Jeux à manipuler, petits films à écouter et même dessiner son paysage révé sur un mur est possible ! Boutique, jardin, boissons fraîches et tables pique-nique à disposition.

Port du masque obligatoire

Pour tout savoir sur le patrimoine mondial et le territoire des Causses et des Cévennes inscrit.

Maison du Site UNESCO 23, ter avenue Jean Monestier, 48400 Florac-Trois-Rivières Florac Trois Rivières Florac Lozère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:30:00