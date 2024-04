Visite guidée Maison du patrimoine et des cités provisoires Maison du patrimoine et des cités provisoires Gonfreville-l’Orcher, samedi 1 juin 2024.

Guerres et Paix Proposé par la commune de Gonfreville-l’Orcher.

En 1945, Gonfreville l’Orcher a accueilli sur son territoire le camp militaire américain « Philip Morris », transformé après le départ des GI’s en trois cités provisoires pour y loger des sinistrés havrais. Venez découvrir la vie de ce camp US et le quotidien des familles réfugiées dans ces logements sans confort en visitant les dernières baraques, réhabilitées par la commune, où vous trouverez maquettes, témoignages et photos.

Durée 1h30 Réservation obligatoire par téléphone 02 35 13 16 53 ou maison-patrimoine@gonfreville-l-orcher.fr.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 10:00:00

fin : 2024-06-01 11:30:00

Maison du patrimoine et des cités provisoires 2B Rue du 8 Mai 1945

Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie maison-patrimoine@gonfreville-l-orcher.fr

