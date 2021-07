L'Isle-Jourdain Maison Claude Augé Gers, L'Isle-Jourdain Visite guidée Maison Claude Augé L'Isle-Jourdain Catégories d’évènement: Gers

L'Isle-Jourdain

Visite guidée Maison Claude Augé, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, L'Isle-Jourdain. Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison Claude Augé

Les Amis de Claude Augé vous guideront durant la visite de la maison et vous présenteront les différents décors à l’intérieur ainsi que les très beaux vitraux, dont celui de » La Semeuse », emblème des éditions Larousse. Claude Augé fut le créateur du Petit Larousse illustré, du Nouveau Larousse illustré ainsi que de nombreux autres dictionnaires. Vous pourrez également venir visiter l’exposition ; Claude Augé, un lislois aux multiples talents au Musée d’Art Campanaire. Visite guidée de la Maison Claude Augé et de l’exposition Claude Augé, un lislois aux multiples talents. Maison Claude Augé Place de l’Hôtel-de-Ville, 32600, L’Isle-Jourdain L’Isle-Jourdain Brillat Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gers, L'Isle-Jourdain Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison Claude Augé Adresse Place de l'Hôtel-de-Ville, 32600, L'Isle-Jourdain Ville L'Isle-Jourdain lieuville Maison Claude Augé L'Isle-Jourdain