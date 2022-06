Visite guidée magique de la Citadelle

Visite guidée magique de la Citadelle, 13 juillet 2022, . Visite guidée magique de la Citadelle



2022-07-13 – 2022-07-13 Visite Guidée Magique

Citadelle de Montreuil

Mercredi 13 juillet à 21h

—————————-

Dans le cadre des Bons Plans Patrimoine du Montreuillois en Côte d’Opale, Le site de la Citadelle prend sous les rayons de lune une atmosphère propice à cet univers plein de mystère, de magie, de rêverie et d’enchantement. Accompagné d’Aurélien le magicien, le guide vous fait découvrir les contes et légendes mais également la grande Histoire de la Citadelle, le tout accompagné des tours de notre escamoteur d’un soir.

—————————-

Tarif plein : 10€ – Réduit : 7€ – Pour tous

Renseignements et réservations : +33 (0)3 21 06 10 83 ou +33 (0)3 21 86 90 83 ou par mail : l.graillot@citadelle-montreuilsurmer.fr l.graillot@citadelle-montreuilsurmer.fr +33 3 21 06 10 83 http://www.musees-montreuilsurmer.fr/ Visite Guidée Magique

Citadelle de Montreuil

Mercredi 13 juillet à 21h

—————————-

Dans le cadre des Bons Plans Patrimoine du Montreuillois en Côte d’Opale, Le site de la Citadelle prend sous les rayons de lune une atmosphère propice à cet univers plein de mystère, de magie, de rêverie et d’enchantement. Accompagné d’Aurélien le magicien, le guide vous fait découvrir les contes et légendes mais également la grande Histoire de la Citadelle, le tout accompagné des tours de notre escamoteur d’un soir.

—————————-

Tarif plein : 10€ – Réduit : 7€ – Pour tous

Renseignements et réservations : +33 (0)3 21 06 10 83 ou +33 (0)3 21 86 90 83 ou par mail : l.graillot@citadelle-montreuilsurmer.fr dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville