Sane-et-Loire 5.5 5.5 EUR Par Daniel Barthèlemy, responsable de recherches archéologiques à l’Inrap et président du Groupement archéologique du Mâconnais

La visite guidée permet de découvrir l’essentiel de l’exposition qui met en lumière la constitution du fonds archéologique du musée, largement enrichi à partir des années 1960 grâce aux fouilles menées dans le cadre des chantiers d’aménagement de la ville, avec le regard croisé d’un archéologue et d’un médiateur culturel.

Public : ados-adultes

