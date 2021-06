Mézidon Vallée d'Auge Musée fondation Schlumberger - château de Crèvecœur Calvados, Mézidon Vallée d'Auge Visite guidée « Ma vie d’ingénieur » Musée fondation Schlumberger – château de Crèvecœur Mézidon Vallée d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Mézidon Vallée d'Auge

Visite guidée « Ma vie d’ingénieur » Musée fondation Schlumberger – château de Crèvecœur, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Mézidon Vallée d'Auge. Visite guidée « Ma vie d’ingénieur »

Musée fondation Schlumberger – château de Crèvecœur, le samedi 3 juillet à 20:00

Venez découvrir le château à la nuit tombé, illuminé à la flamme des bougies. Nous proposerons une visite inédite commentée de notre nouveau parcours immersif « Ma vie d’ingénieur ». Réservation des places à [[reservationcrevecoeur@gmail.com](mailto:reservationcrevecoeur@gmail.com)](mailto:reservationcrevecoeur@gmail.com) ou par téléphone au 02 31 63 02 45.

Entrée libre, visite sur inscription.

Découvrez l’épopée de la famille Schlumberger grâce à une visite inédite commentée de notre nouvelle exposition immersive. Musée fondation Schlumberger – château de Crèvecœur Le château, Crèvecœur-en-Auge, 14340 Mézidon Vallée d’Auge Mézidon Vallée d’Auge Crèvecœur-en-Auge Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:30:00

