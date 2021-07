Boulogne-Billancourt MA-30/musée des Année Trente Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Visite guidée MA-30/musée des Année Trente Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine

Visite guidée MA-30/musée des Année Trente, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Boulogne-Billancourt. Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à MA-30/musée des Année Trente

Le musée dédié à la création artistique de l’entre-deux-guerres présente une collection unique composée de sculptures, de peintures, de meubles et d’objets illustrant brillamment cette période. Découverte d’une collection unique MA-30/musée des Année Trente Espace Landowski – 28 avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Autres Lieu MA-30/musée des Année Trente Adresse Espace Landowski - 28 avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt Ville Boulogne-Billancourt lieuville MA-30/musée des Année Trente Boulogne-Billancourt