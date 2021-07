Béziers Lycée Mermoz Béziers, Hérault Visite guidée Lycée Mermoz Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

Visite guidée Lycée Mermoz, 18 septembre 2021, Béziers. Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Lycée Mermoz

Lycée Mermoz : 21 rue Fredinand de Lesseps : Samedi et dimanche, 10h-18h, visites commentées de l’établissement : caractéristique de l’architecture du XXe siècle, fruit d’une collaboration entre Pierre Jeanneret architecte, Jean Prouvé ferronnier constructeur, et Charlotte Perriand architecte d’intérieur, le lycée est classé « Monument historique ». Organisation : Lycée Mermoz Visite guidée du lycée Mermoz de Béziers. Lycée Mermoz 21 rue Ferdinand de Lesseps, 34500, Béziers Béziers Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Lycée Mermoz Adresse 21 rue Ferdinand de Lesseps, 34500, Béziers Ville Béziers lieuville Lycée Mermoz Béziers