Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées « Entre histoires et légendes » Petite visite familiale autour de l’église de LUZ. Des Templiers au trésor de la mairie, de Napoléon III à Victor Hugo, de porte en porte et de traditions en traditions, votre guide vous partagera quelques anecdotes et vous donnera des codes de découverte ! Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme (30 personnes max).

