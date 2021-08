Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Visite Guidée Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Visite Guidée Luz-Saint-Sauveur, 19 août 2021, Luz-Saint-Sauveur. Visite Guidée 2021-08-19 16:30:00 16:30:00 – 2021-08-19 LUZ-SAINT-SAUVEUR 20, place du 08 mai 1945

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Visite guidée du vieux Luz par Brigitte Bellocq, guide culturelle des Pyrénées incollable et passionnée ! “Secrets et décors au fil des rues du vieux Luz. Visite patrimoine pour tous au cœur de l’histoire” Inscriptions conseillées (30 personnes max). ot@luz.org +33 5 62 92 30 30 http://www.luz.org/ dernière mise à jour : 2021-06-13 par

Lieu Luz-Saint-Sauveur Adresse LUZ-SAINT-SAUVEUR 20, place du 08 mai 1945 Ville Luz-Saint-Sauveur