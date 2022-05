Visite guidée Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: 65120

Luz-Saint-Sauveur 65120 Mise en lumière du bourg historique et de ses richesses.

Balade culturelle et familiale animée par une guide conférencière.

Des Templiers au trésor de la mairie, de Napoléon III à Victor Hugo, de porte en porte, promenez-vous entre passé et modernité dans le chef lieu de la vallée. Gratuit.

Inscription 30 personnes max.

Tous public. ot@luz.org +33 5 62 92 30 30 https://luz.org/ Office de tourisme de Luz-Saint-Sauveur LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

