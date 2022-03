Visite guidée : Luxovium, cité antique Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Saône

Luxeuil-les-Bains

Visite guidée : Luxovium, cité antique Luxeuil-les-Bains, 6 avril 2022, Luxeuil-les-Bains. Visite guidée : Luxovium, cité antique Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains

2022-04-06 – 2022-04-06 Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône 0 0 EUR Remontez aux origines de la ville, au cœur de la cité antique de Luxovium, en poussant les portes du musée archéologique de la Tour des Echevins et des Fours de potiers gallo-romains du Châtigny.

À 15h, rendez-vous Office de Tourisme.

Inscription obligatoire au 03 84 40 06 41 .

Distance : 2 km. Durée : 90 min.

Places limitées. Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la visite est susceptible d’être annulée. tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr +33 3 84 40 06 41 http://www.luxeuil-vosges-sud.fr/ Remontez aux origines de la ville, au cœur de la cité antique de Luxovium, en poussant les portes du musée archéologique de la Tour des Echevins et des Fours de potiers gallo-romains du Châtigny.

À 15h, rendez-vous Office de Tourisme.

Inscription obligatoire au 03 84 40 06 41 .

Distance : 2 km. Durée : 90 min.

Places limitées. Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la visite est susceptible d’être annulée. Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Autres Lieu Luxeuil-les-Bains Adresse Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Ville Luxeuil-les-Bains lieuville Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Departement Haute-Saône

Visite guidée : Luxovium, cité antique Luxeuil-les-Bains 2022-04-06 was last modified: by Visite guidée : Luxovium, cité antique Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 6 avril 2022 Haute-Saône Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône