Luxeuil-les-Bains Haute-Saône Luxeuil-les-Bains Retrouvez la ville à l’époque de l’âge d’or du thermalisme, du casino aux grands hôtels, en passant par les villas thermales… et retracez l’histoire de l’établissement thermal de Luxeuil.

À 15h, rendez-vous Office de Tourisme.

Inscription obligatoire au 03 84 40 06 41 .

Distance : 2 km. Durée : 90 min.

Places limitées. Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la visite est susceptible d’être annulée. Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains

Catégories d'évènement: Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains
Lieu Luxeuil-les-Bains
Adresse Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux

