Luxeuil-les-Bains

Haute-Saône Le long du canal du Morbief, remontez le fil de l’histoire industrielle de Luxeuil, depuis les anciens

moulins jusqu’aux filatures, en passant par les lavoirs.

Distance à parcourir : 2 km | Durée : 120 min | Tarif : 6€ / personne (gratuit -12 ans).

Rendez-vous à 15h, à l’Office de Tourisme (fin de la visite sur le parking Auchan). Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains

