Visite guidée : Luxeuil, joyau de la Renaissance

2022-05-25 – 2022-05-25 0 0 EUR Arpentez les rues de Luxeuil à la découverte de ses maisons et monuments façonnés par la Renaissance : Tour des Échevins, Maison du cardinal Jouffroy, Maison François Ier, Maison espagnole, palais abbatial…

À 15h, rendez-vous Office de Tourisme.

Distance : 0,5 km. Durée : 90 min.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme ou au 03 84 40 06 41. Places limitées.

