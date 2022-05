Visite guidée : L’USST 448 Le Havre, 28 mai 2022, Le Havre.

Visite guidée : L’USST 448 Le Havre

2022-05-28 – 2022-05-28

Le Havre Seine-Maritime

Regards sur le patrimoine militaire – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Proposé par l’association USST 488 Le Havre 16th Port US.

Sorti des chantiers américains en 1944, le remorqueur a été affecté à la reconstruction du port du Havre puis comme navire de servitudes au service dragage. Les bénévoles de l’association USST 488 Le Havre 16th Port US, qui ont œuvré à sa préservation et à son classement au titre de Monument historique en 1997, vous relatent son histoire au fil de la visite.

Visite à 14h, 15h et 16h – Gratuit.

Durée : 45 min

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

+33 2 35 22 31 22 https://www.lehavreseine-patrimoine.fr/

Le Havre

