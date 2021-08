Douai Musée de la chartreuse Douai, Nord Visite guidée “Lumière sur le plan en relief de Douai” Musée de la chartreuse Douai Catégories d’évènement: Douai

Le plan-relief part en restauration pour plusieurs années. Ces journées sont l’occasion de lui dire « au-revoir » et de comprendre les enjeux de conservation de ce magnifique objet illustrant précisément la ville vers 1700. Gros plan sur le plan en relief Musée de la chartreuse 130 rue des Chartreux – 59500 Douai Douai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T10:20:00;2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T11:50:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:20:00;2021-09-18T14:45:00 2021-09-18T15:05:00;2021-09-18T15:45:00 2021-09-18T16:05:00;2021-09-18T16:45:00 2021-09-18T17:05:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T10:20:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T14:50:00;2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T17:50:00

