Visite guidée : Lucq et ses légendes
Lucq-de-Béarn
2022-08-03 10:30:00

Une visite guidée originale accompagnée d'un étrange personnage à la découverte de Lucq de Béarn, l'église St Vincent et l'ancien monastère. Osez suivre Estrella, la sorcière de Lucq qui vous contera quelques unes des légendes béarnaises et lucquoises… Vos sens seront aussi mis en éveil pour vous permettre de (re) découvrir Lucq de Béarn autrement.

