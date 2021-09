Toulouse Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Haute-Garonne, Toulouse Visite guidée LSF Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Visite guidée LSF Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, 2 octobre 2021, Toulouse. Visite guidée LSF

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, le samedi 2 octobre à 14:30

Visite guidée à la découverte de l’exposition permanente sur la Seconde Guerre mondiale en Haute-Garonne par un médiateur du MDR&D. Interprété par RIM – Interprètes en Mouvement Sur inscription au 05.34.33.17.40 ou [musee-resistance@cd31.fr](mailto:musee-resistance@cd31.fr)

sur inscription, gratuit

Visite guidée interprétée en Langue des Signes Française Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T14:30:00 2021-10-02T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Adresse 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Ville Toulouse lieuville Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse