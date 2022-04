VISITE GUIDÉE LSF : MOLIÈRE 2022 ~ DE LA SCÈNE À LA TOILE Montpellier, 14 mai 2022, Montpellier.

VISITE GUIDÉE LSF : MOLIÈRE 2022 ~ DE LA SCÈNE À LA TOILE Montpellier

2022-05-14 16:00:00 16:00:00 – 2022-05-07 17:00:00 17:00:00

Montpellier Hérault

pierresvives|domaine du Département

Montpellier

Visite guidée de l’exposition “Molière 2022 : De la scène à la toile ” interprétée en langue des signes française (LSF) samedi 7 mai à 16h.

Pour célébrer le quatrième centenaire de la naissance de Molière, dramaturge français le plus représenté, lu et traduit dans le monde entier, le Conseil départemental de l’Hérault, sous le commissariat de l’association Line Up, invite 13 artistes contemporains à revisiter les plus grandes pièces théâtrales de l’artiste.

Gratuit sur réservation obligatoire à evaneeckhaute@herault.fr

serviceprogrammation@herault.fr +33 4 67 67 30 00

