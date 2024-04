VISITE GUIDÉE LSF LEK & SOWAT IN RETROSPECT Montpellier, samedi 25 mai 2024.

Visite guidée de l’exposition « Lek & Sowat In retrospect » interprétée en Langue des Signes Française (LSF)

L’exposition retrace les plus grands projets du duo d’artistes urbains, du plus secret au plus prestigieux.

Réservation obligatoire par mail serviceprogrammation@herault.fr .

Début : 2024-05-25 11:00:00

fin : 2024-05-25 12:00:00

