Jardin archeologique de Gisacum, le dimanche 5 juin à 14:00

A Gisacum, il y a 2000 ans, quels oiseaux pouvait-on rencontrer ? On pourra se poser la question. En 1980, les restes archéologiques étaient déjà connus, mais seule une partie était visible au milieu des champs cultivés. En 2022, on peut se promener à Gisacum dans un parc qui a été aménagé depuis 2002. La diversité y est évidemment plus grande que dans les grandes zones de monocultures. Nous ferons un point sur les relevés ornithologiques depuis la fin du XXème siècle pour avoir une idée de l’évolution de l’avifaune. Cette mini-conférence de 30 minutes sera suivie d’une sortie pour parcourir les sentiers autour du site pour observer les prairies et leurs petits habitants.)

Sur inscription

Accompagnés d’un bénévole à la Ligue pour la protection des oiseux, assistez à une mini-conférence : 20 ans d’observation des oiseaux à Gisacum. Jardin archeologique de Gisacum 8 rue des Thermes, 27930 Le Vieil-Evreux Le Vieil-Évreux Eure

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T16:00:00

