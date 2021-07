Dégagnac L'Oustal del Pech-Usclat Dégagnac, Lot Visite guidée L’Oustal del Pech-Usclat Dégagnac Catégories d’évènement: Dégagnac

Une partie de l’intérieur est visitable dont l’atelier ou les œuvres sont réalisées mais vous aurez aussi l’occasion de visiter une salle qui réunit une grande partie des styles français. Dans une autre salle vous pouvez admirer une galerie de tableaux sculptés et un escalier dont la décoration est composée de différents styles. Lors de votre visite vous trouverez des meubles uniques car certains n’ont pas d’autre exemplaire ailleurs ou pour d’autres très anciens dont il existe très peu d’exemplaires aujourd’hui. Vous trouverez également une cheminée stylisée, des dessus de portes sculptés. Certaines salles ont des plafonds avec des fresques… Pour les personnes qui désirent acheter un objet souvenir, ils ont la possibilité de visiter la boutique du lieu.

Masque et pass sanitaire obligatoire

Visite guidée de ce lieu unique par son style, chaque façade est d’un style différents comme le style quercynois ou encore le style classique. L’Oustal del Pech-Usclat Pech-Usclat, 46340 Dégagnac Dégagnac Lot

