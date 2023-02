[Visite guidée] Louise, Eugénie et Marie-Caroline Dieppe Catégories d’Évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[Visite guidée] Louise, Eugénie et Marie-Caroline, 18 mars 2023, Dieppe . [Visite guidée] Louise, Eugénie et Marie-Caroline RDV devant l’Office de Tourisme Dieppe Seine-Maritime

2023-03-18 – 2023-03-18 Dieppe

Seine-Maritime Duchesse en villégiature, syndicaliste de la Manufacture des tabacs, orphelines sous Louis XIV, impératrice, communarde ou hotteuse de poissons…

Les femmes ont laissé leur empreinte dans la physionomie de la Ville et la mémoire des Dieppois.

Dans la cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes qui a lieu le 8 mars, cette visite sera l’occasion de se remémorer leurs histoires pour leur emboîter le pas. Duchesse en villégiature, syndicaliste de la Manufacture des tabacs, orphelines sous Louis XIV, impératrice, communarde ou hotteuse de poissons…

Les femmes ont laissé leur empreinte dans la physionomie de la Ville et la mémoire des Dieppois.

Dans la cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes qui a lieu le 8 mars, cette visite sera l’occasion de se remémorer leurs histoires pour leur emboîter le pas. Dieppe

dernière mise à jour : 2023-02-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Dieppe, Seine-Maritime Autres Lieu Dieppe Adresse RDV devant l'Office de Tourisme Dieppe Seine-Maritime Ville Dieppe lieuville Dieppe Departement Seine-Maritime

Dieppe Dieppe Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieppe /

[Visite guidée] Louise, Eugénie et Marie-Caroline 2023-03-18 was last modified: by [Visite guidée] Louise, Eugénie et Marie-Caroline Dieppe 18 mars 2023 dieppe RDV devant l'Office de Tourisme Dieppe Seine-Maritime seine-maritime

Dieppe Seine-Maritime