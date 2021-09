Audincourt Audincourt Audincourt, Doubs Visite guidée : L’orgue du Temple d’Audincourt Audincourt Audincourt Catégories d’évènement: Audincourt

Doubs

Visite guidée : L’orgue du Temple d’Audincourt Audincourt, 12 septembre 2021, Audincourt. Visite guidée : L’orgue du Temple d’Audincourt 2021-09-12 10:30:00 – 2021-09-12 11:30:00 Temple Place du Temple

Audincourt Doubs EUR > Dans le cadre du programme des rendez-vous du patrimoine, proposé par le service animation du patrimoine de Pays de Montbéliard Agglomération. Temple et orgue vont souvent de pair. L’instrument accompagne en effet le chant choral des offices. L’organiste du

temple d’Audincourt vous dévoilera avec un guide-conférencier les secrets de cet instrument trop méconnu. En partenariat avec la paroisse protestante d’Audincourt. > Gratuit. Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au 03 81 94 45 60.

RDV devant le temple – Place du temple à Audincourt. > Dans le cadre du programme des rendez-vous du patrimoine, proposé par le service animation du patrimoine de Pays de Montbéliard Agglomération. Temple et orgue vont souvent de pair. L’instrument accompagne en effet le chant choral des offices. L’organiste du

temple d’Audincourt vous dévoilera avec un guide-conférencier les secrets de cet instrument trop méconnu. En partenariat avec la paroisse protestante d’Audincourt. > Gratuit. Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au 03 81 94 45 60.

RDV devant le temple – Place du temple à Audincourt. dernière mise à jour : 2021-09-04 par

Détails Catégories d’évènement: Audincourt, Doubs Autres Lieu Audincourt Adresse Temple Place du Temple Ville Audincourt lieuville 47.48266#6.83866