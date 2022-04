VISITE GUIDEE : LODEVE LE NEZ EN L’AIR Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève Hérault 7 7 EUR Laissez-vous surprendre le temps d’une promenade et décryptez ce que nous livre la ville de Lodève aujourd’hui ! Dans un tissu urbain médiéval préservé, observez les cours caladées, les portes anciennes, le haut clocher de la cathédrale ou encore les tuiles vernissées de l’Hôtel de Ville alors que se dessine au loin la silhouette des collines environnantes… Ville confidentielle, Lodève est une cité qui s’apprivoise. Gardez l’oeil ouvert et découvrez les témoins insoupçonnables de l’histoire de la cité en compagnie de notre guide !

7 € / 5 €/ gratuit – de 12 ans. Durée 1h15. Tout public.

Réservation obligatoire www.tourisme-lodevois-larzac.fr

Renseignements : à l’office de tourisme ou au 04 67 88 86 44

En cas de mauvais temps appelez l’office de tourisme pour savoir si l’animation est maintenue.

