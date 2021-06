Visite guidée – L’influence des Jeux Olympiques sur la ville Campus Condorcet, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Aubervilliers.

Visite guidée – L’influence des Jeux Olympiques sur la ville

Campus Condorcet, le samedi 18 septembre à 11:00

L’influence des Jeux Olympiques sur la ville – Visite du quartier de la Plaine. ——————————————————————————- **Si Aubervilliers accueille aujourd’hui le Campus Condorcet, le site faisait avant tout partie du projet urbain olympique de Paris 2008. Alexandre Faure, post-doctorant à la Fondation France-Japon de l’EHESS, vous propose de (re)découvrir ce quartier d’un point de vue urbanistique sous le prisme des Jeux Olympiques, depuis le Centre de colloques du Campus.** Au début des années 1990, la construction du Stade de France pour la Coupe du Monde de la FIFA, marque une dynamique de requalification de la Plaine Saint-Denis. Rapidement, Paris prépare une candidature pour les Jeux Olympiques de 2008 avec comme projet d’implanter le Village Olympique sur l’actuel Campus Condorcet. Bien que Paris n’ai pas été élue, les projets se multiplient et favorisent l’émergence entre Pleyel et le canal Saint-Denis d’un ensemble de fonctions urbaines liées à l’économie culturelle, festive et événementielle. Cette visite de la Plaine vise à retracer au sein du paysage séquano-dyonisien la transformation de ce territoire, les contraintes urbaines existantes, et les enjeux sociaux et économiques d’une mutation à marche forcée avec pour horizon les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et l’ouverture des lignes du Grand Paris Express.

sur inscription, places limitées à 25, clôture des inscriptions le 12 septembre

Si Aubervilliers accueille aujourd’hui le Campus Condorcet, le site faisait avant tout partie du projet urbain olympique de Paris 2008. Alexandre Faure, vous propose de (re)découvrir ce quartier.

Campus Condorcet Place du Front populaire 93210 Aubervilliers Aubervilliers Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:30:00