Visite guidée : l'île de la Cité insolite

Le jeudi 15 février 2024

de 14h30 à 16h30

Le vendredi 05 janvier 2024

de 14h30 à 16h30

.Tout public. payant Plein tarif : 15€

-15 ans : 11€ Une visite guidée exclusive de la Cachette de Paris dans le cœur géographique et historique de Paris. Une

île en plein cœur de Paris, c’est déjà insolite. Mais quand on songe

au nombre d’institutions qui s’y trouvent (hôpital, palais de justice,

Préfecture, cathédrale, tribunal de commerce…) En moins d’un-demi km²,

croisez le premier palais des Rois de France, une basilique romaine, une

prison révolutionnaire, un barbier diabolique, un bossu amoureux, des

Réservation obligatoire ici.

Contact : https://www.lacachettedeparis.fr +33766268788 visites@lacachettedeparis.fr

