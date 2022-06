Visite guidée – L’huître du Bélon, une renommée mondiale Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon Catégories d’évènement: Finistère

Riec-sur-Bélon

Visite guidée – L’huître du Bélon, une renommée mondiale Riec-sur-Bélon, 10 août 2022, Riec-sur-Bélon. Visite guidée – L’huître du Bélon, une renommée mondiale

Lieu à définir Riec-sur-Bélon Finistère OT QUIMPERLE TERRE OCEANE

2022-08-10 – 2022-08-10 Riec-sur-Bélon

Finistère Riec-sur-Bélon L’huître star des grandes tables s’ouvre à vous. Une visite guidée sur les rives du Bélon vous mènera auprès de professionnels passionnés pour une dégustation iodée au petit goût de noisette.

1h de visite puis dégustation. +33 2 98 39 67 28 L’huître star des grandes tables s’ouvre à vous. Une visite guidée sur les rives du Bélon vous mènera auprès de professionnels passionnés pour une dégustation iodée au petit goût de noisette.

1h de visite puis dégustation. Riec-sur-Bélon

dernière mise à jour : 2022-06-23 par OT QUIMPERLE TERRE OCEANE

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Riec-sur-Bélon Other Lieu Riec-sur-Bélon Adresse Lieu à définir Riec-sur-Bélon Finistère OT QUIMPERLE TERRE OCEANE Ville Riec-sur-Bélon lieuville Riec-sur-Bélon Departement Finistère

Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/riec-sur-belon/

Visite guidée – L’huître du Bélon, une renommée mondiale Riec-sur-Bélon 2022-08-10 was last modified: by Visite guidée – L’huître du Bélon, une renommée mondiale Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon 10 août 2022 Lieu à définir Riec-sur-Bélon Finistère OT QUIMPERLE TERRE OCEANE

Riec-sur-Bélon Finistère