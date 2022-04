Visite guidée : l’hôtel d’Ebersmunster Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-05-14 14:30:00 – 2022-05-14 15:30:00

Sélestat Bas-Rhin EUR Véritable âge d’or pour Sélestat, La Renaissance a particulièrement marqué la ville. De très beaux édifices en sont le témoignage, à l’instar de l’hôtel d’Ebersmunster, inauguré en 1541. L’édifice impressionne par la richesse de son décor sculpté, en particulier sur le portail nord. Saurez-vous déchiffrer le nom des rois et empereurs dont le profil était autrefois représenté de part et d’autre du portail ou encore retrouver la signature de l’architecte de l’édifice ? Apprenez à décrypter ce fleuron de l’architecture Renaissance, tout récemment restauré. RDV à la Bibliothèque Humaniste pour une visite de l’hôtel d’Ebersmunster, fleuron de l’architecture Renaissance Véritable âge d’or pour Sélestat, La Renaissance a particulièrement marqué la ville. De très beaux édifices en sont le témoignage, à l’instar de l’hôtel d’Ebersmunster, inauguré en 1541. L’édifice impressionne par la richesse de son décor sculpté, en particulier sur le portail nord. Saurez-vous déchiffrer le nom des rois et empereurs dont le profil était autrefois représenté de part et d’autre du portail ou encore retrouver la signature de l’architecte de l’édifice ? Apprenez à décrypter ce fleuron de l’architecture Renaissance, tout récemment restauré. Sélestat

