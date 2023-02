Visite guidée – L’hôtel de ville et les tours du château Place de l’hôtel de Ville Angoulême Catégories d’Évènement: Angoulême

Charente

Visite guidée – L’hôtel de ville et les tours du château Place de l’hôtel de Ville, 19 février 2023, Angoulême . Visite guidée – L’hôtel de ville et les tours du château Hôtel de ville Place de l’hôtel de Ville Angoulême Charente Place de l’hôtel de Ville Hôtel de ville

2023-02-19 15:00:00 – 2023-02-19 16:30:00

Place de l’hôtel de Ville Hôtel de ville

Angoulême

Charente EUR Construit à l’emplacement de l’ancien château des comtes d’Angoulême, l’hôtel de ville est avec la cathédrale Saint-Pierre l’un des monuments phare d’Angoulême. Attention : 360 marches dans les tours. info@angouleme-tourisme.com +33 5 45 95 16 84 https://boutique.angouleme-tourisme.com/billetterie/hotel-de-ville-et-tours-du-chateau Place de l’hôtel de Ville Hôtel de ville Angoulême

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Angoulême, Charente Autres Lieu Angoulême Adresse Angoulême Charente Place de l'hôtel de Ville Hôtel de ville Ville Angoulême lieuville Place de l'hôtel de Ville Hôtel de ville Angoulême Departement Charente

Angoulême Angoulême Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angouleme/

Visite guidée – L’hôtel de ville et les tours du château Place de l’hôtel de Ville 2023-02-19 was last modified: by Visite guidée – L’hôtel de ville et les tours du château Place de l’hôtel de Ville Angoulême 19 février 2023 Charente Hotel de Ville Place de l'Hotel de Ville Angoulême Charente Place de l'hôtel de ville Angoulême

Angoulême Charente