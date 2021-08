Loches Loches Indre-et-Loire, Loches Visite guidée – L’hôtel de ville et la Porte Picois Loches Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loches

Visite guidée – L’hôtel de ville et la Porte Picois Loches, 19 septembre 2021, Loches. Visite guidée – L’hôtel de ville et la Porte Picois 2021-09-19 10:30:00 – 2021-09-19

Loches Indre-et-Loire Découvrez les 500 ans d’histoire de l’Hôtel de Ville. Accédez à la salle du conseil municipal et au chemin de ronde de la Porte Picois d’où vous pourrez observer des parties cachées du rempart de la ville. Découvrez les 500 ans d’histoire de l’Hôtel de Ville. Accédez à la salle du conseil municipal et au chemin de ronde de la Porte Picois d’où vous pourrez observer des parties cachées du rempart de la ville. Découvrez les 500 ans d’histoire de l’Hôtel de Ville. Accédez à la salle du conseil municipal et au chemin de ronde de la Porte Picois d’où vous pourrez observer des parties cachées du rempart de la ville. ATTCS_Loches dernière mise à jour : 2021-08-03 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Loches Autres Lieu Loches Adresse Ville Loches lieuville 47.1282#0.99767