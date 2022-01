Visite guidée – L’Hôtel de Ville de Roubaix Grand Place,devant l’Hôtel de Ville Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Visite guidée – L’Hôtel de Ville de Roubaix Grand Place,devant l’Hôtel de Ville, 24 février 2022, Roubaix. Visite guidée – L’Hôtel de Ville de Roubaix

Grand Place, devant l’Hôtel de Ville, le jeudi 24 février à 12:30

**Durée 1h.** Témoin de l’apogée industrielle de la ville au début du 20e siècle, l’Hôtel de Ville s’impose par son architecture et ses dimensions. Découvrez son histoire, ses personnages illustres, ses salles emblématiques et analysez les éléments présents sur sa façade, dont la frise qui célèbre le travail du textile. **Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville, Grand-Place, Roubaix**.

Tarif : 5€. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de Roubaix.

