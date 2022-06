Visite guidée – L’hôtel de ville à la lampe torche Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage Catégorie d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage

Mardi 9 août 2022 à 21h30 Vous pensiez tout connaître de l’hôtel de ville, mais la pénombre révèle bien d’autres aspects. Dans la salle d’Honneur, le vieux parquet craque sous vos pas et la lueur de votre lampe-torche dévoile des détails inconnus : ici, un monstre marin semble surgir des vitraux, tandis que là-bas, c’est un blason doré qui brille sur le fauteuil majoral. Découvrez l’hôtel de ville comme vous ne l’avez jamais vu. Durée : 1h à pied (25 pers. max)

Tarif plein : 9 € – Tarif réduit : 6 € – Gratuit – de 12 ans

Famille : 24 € (2 adultes/2 enfants)

Lampes-torches fournies

Sur présentation du pass sanitaire Rendez-vous : porte d’honneur, place Edouard VII

Réservation : 03 21 06 72 00

patrimoine@letouquet.com +33 3 21 06 72 00 https://tinyurl.com/yhfs3982

