Visite guidée – L'Homme et la pierre – DECOUVERTE DE LA CARRIERE DE LA PEYRATTE La Peyratte, 19 août 2022, La Peyratte.
Place des Marronniers Carrière CMGO La Peyratte
2022-08-19

2022-08-19 – 2022-08-19 Place des Marronniers Carrière CMGO

Visite co-animée de la carrière du Pont par un guide-conférencier (Atemporelle) et un technicien de l'entreprise Carrières et Matériaux du Grand Ouest.
+33 5 49 63 13 86

