Visite guidée « L’histoire du livre pour enfants »

70 Avenue du General Patton Le Malesherbois Loiret

2023-03-03 15:00:00 – 2023-03-03 16:00:00

Le Malesherbois

Loiret

Quel était le premier livre pour les enfants ? Quels livres volaient les plus petits dans les bibliothèques de leurs parents ? Tous les contes ont-ils des fins atroces ? Pourquoi l’un des premiers éditeurs pour enfants était très intéressé par les trains ? C’est quoi un livre de prix ? Comment fait-on pour imprimer une bande-dessinée ? Et la bibliothèque Rose ? Et Jules Verne ?

Au cours de cette visite, découvrez les réponses à toutes ces questions et plus encore, le long d’un parcours mêlant sciences techniques et histoire de la littérature, adaptées aux plus petits – et aux beaucoup plus grands –. A partager en famille !

A partir de 8 ans.

Une immersion dans l’histoire du livre jeunesse…

reservations@a-mi.fr +33 2 38 33 22 67 http://a-mi.fr/

Le Malesherbois

