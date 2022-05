Visite guidée : L’histoire du Havre et de son café Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Visite guidée : L’histoire du Havre et de son café Le Havre, 21 mai 2022, Le Havre. Visite guidée : L’histoire du Havre et de son café Le Havre

2022-05-21 – 2022-05-21

Le Havre Seine-Maritime Les itinéraires bis d’Anaïs

L’histoire du Havre et de son café, en partenariat avec les Cafés Duchossoy. S’il y a une odeur qui symbolise Le Havre, c’est celle du café torréfié. Les premiers grains sont arrivés pour la première fois au 18ème siècle à l’heure où le commerce maritime se développe fortement. Le port du Havre va rapidement devenir le principal port français pour le trafic du café. De cette activité sont nés les docks d’entreposage ainsi que les brûleries. Anaïs vous propose un parcours inédit pour remonter les décennies et découvrir l’histoire fascinante qui lie notre ville au grain de café. Après la visite, place à la dégustation chez l’un des grands torréfacteurs du Havre, les cafés Duchossoy. Arabica et Robusta n’auront plus de secrets pour vous ! A partir de 7 ans

Durée : 2h45 (visite et dégustation)

Tarif : 20€ par adulte / 8 € par enfant (sans dégustation). Les itinéraires bis d’Anaïs

L’histoire du Havre et de son café, en partenariat avec les Cafés Duchossoy. S’il y a une odeur qui symbolise Le Havre, c’est celle du café torréfié. Les premiers grains sont arrivés pour la première fois au 18ème siècle… +33 6 22 22 10 12 https://www.lesitinerairesbisdanais.com/ Les itinéraires bis d’Anaïs

L’histoire du Havre et de son café, en partenariat avec les Cafés Duchossoy. S’il y a une odeur qui symbolise Le Havre, c’est celle du café torréfié. Les premiers grains sont arrivés pour la première fois au 18ème siècle à l’heure où le commerce maritime se développe fortement. Le port du Havre va rapidement devenir le principal port français pour le trafic du café. De cette activité sont nés les docks d’entreposage ainsi que les brûleries. Anaïs vous propose un parcours inédit pour remonter les décennies et découvrir l’histoire fascinante qui lie notre ville au grain de café. Après la visite, place à la dégustation chez l’un des grands torréfacteurs du Havre, les cafés Duchossoy. Arabica et Robusta n’auront plus de secrets pour vous ! A partir de 7 ans

Durée : 2h45 (visite et dégustation)

Tarif : 20€ par adulte / 8 € par enfant (sans dégustation). Le Havre

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Le Havre Adresse Ville Le Havre lieuville Le Havre Departement Seine-Maritime

Le Havre Le Havre Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-havre/

Visite guidée : L’histoire du Havre et de son café Le Havre 2022-05-21 was last modified: by Visite guidée : L’histoire du Havre et de son café Le Havre Le Havre 21 mai 2022 le havre seine-maritime

Le Havre Seine-Maritime