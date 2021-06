Boulogne-Billancourt Musée des Années 30 Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Visite guidée « L’héritage de l’art antique dans l’Art déco » Musée des Années 30 Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Visite guidée « L'héritage de l'art antique dans l'Art déco » Musée des Années 30, le samedi 3 juillet 2021

Musée des Années 30, le samedi 3 juillet à 21:30

La mythologie, le nu, l’art du drapé, le nombre d’or, l’esthétique de l’inachevé ou encore le Parthénon sont autant d’influences évidentes ou subtiles de l’héritage de l’art antique dans l’art des années 30. Les œuvres choisies dans nos collections témoignent de cette perpétuelle source d’inspiration artistique.

