VISITE GUIDÉE : "L'ESSENTIEL DES LOUPS"
Saint-Cyr-en-Bourg 4 rue de la Paleine Bellevigne-les-Châteaux
2021-10-22

Saint-Cyr-en-Bourg 4 rue de la Paleine
Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire L’essentiel des Loups est une visite de 45 min environ avec dégustation. Elle s’adresse aux visiteurs qui veulent découvrir l’essentiel du domaine avec, notamment, la visite de la cave troglodytique et une dégustation commentée des cuvées choisies. Visite essentielle du Domaine de Nerleux qui comprend la visite de la cave troglo et la dégustation des cuvées du Domaine. Sur réservation 24h à l’avance. contact@nerleux.fr +33 2 41 51 61 04 https://www.nerleux.fr/ L’essentiel des Loups est une visite de 45 min environ avec dégustation. Elle s’adresse aux visiteurs qui veulent découvrir l’essentiel du domaine avec, notamment, la visite de la cave troglodytique et une dégustation commentée des cuvées choisies. Saint-Cyr-en-Bourg 4 rue de la Paleine Bellevigne-les-Châteaux

