VISITE GUIDÉE L’ESSENTIEL DE BÉZIERS, 25 février 2022, . VISITE GUIDÉE L’ESSENTIEL DE BÉZIERS

2022-02-25 – 2022-03-04 0 0 EUR Embarquement immédiat dans « La machine à remonter le temps » : des travaux de « relooking » des Allées Paul Riquet qui débutent cette année, jusqu’aux temps antiques voire immémoriaux, suivez-nous pour décrypter, comprendre, apprivoiser Béziers. Ses monuments racontent ses 27 siècles d’histoire… et inversement.

K.Grégoire dernière mise à jour : 2022-04-20 par

