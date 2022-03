Visite guidée – Les villas du quartier de l’Oasis Rond-point Albert Roussel Saint-Georges-de-Didonne Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Rond-point Albert Roussel, le dimanche 3 avril à 14:30

Le quartier de l’Oasis, aménagé à la fin du XIXe siècle, dans le prolongement de celui du Parc, avec lequel il se confond aujourd’hui, conserve un panel de villas d’une grande diversité : castel des années 1900, chalets plus modestes des années 1930 ou maisons modernistes des années 1950… RDV Rond-point Albert Roussel, au croisement des avenues de la Grande Plage et des Primevères

Réservation obligatoire / tarifs : 6,50€, 4,10€

Le quartier de l’Oasis conserve un panel de villas d’une grande diversité Rond-point Albert Roussel 19 avenue de la Grande Plage Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

