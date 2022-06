Visite guidée – Les villas de la forêt racontent leur histoire

2022-06-04 – 2022-06-04 Samedi 4 juin 2022 – 14h30

Samedi 16 juillet 2022 – 14h30

Samedi 10 septembre 2022 – 14h30 Bien nichées au milieu d’arbres parfois centenaires, les villas de la forêt sont construites dès la fin du XIXe siècle. Les connaissez-vous ? Chacune a son nom, chacune a son style, chacune a ses secrets bien gardés. Au cours de cette balade à vélo, notre guide du patrimoine vous raconte leur histoire. Durée : 2h

Jauge limitée

A vélo Tarifs :

8€/adulte

4€/enfant de 12 à 18 ans

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

20€/famille (2 adultes + 2 enfants)

Réservations au 03 21 06 72 00

Prévoir un vélo Rendez-vous : Office de tourisme, Jardin des Arts.

