Musée de Royan, le samedi 30 avril à 14:30

Pontaillac est surtout connu comme étant le premier quartier balnéaire du territoire. Relativement épargné par la guerre, il abrite néanmoins quelques intéressantes villas de la Reconstruction. Cette visite permettra donc de porter un regard différent sur ce quartier à l’architecture si variée. RDV devant le musée de Royan, 31 avenue de Paris

Réservation obligatoire / Tarifs : 6,50€, 4,10€

2022-04-30T14:30:00 2022-04-30T16:30:00

