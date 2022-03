Visite guidée – Les villas 1950 du quartier Clémenceau Boulevard Georges Clémenceau Royan Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Royan

Visite guidée – Les villas 1950 du quartier Clémenceau Boulevard Georges Clémenceau, 2 avril 2022, Royan. Visite guidée – Les villas 1950 du quartier Clémenceau

Boulevard Georges Clémenceau, le samedi 2 avril à 14:30

Cette visite hors des sentiers battus propose de découvrir les maisons et villas édifiées dans les années 1950 dans le quartier du même nom. Une étape à l’entrée de la cité Clemenceau permettra également d’évoquer la création des cités d’urgence qui précède la reconstruction de la ville. RDV Sur le parvis de l’église Saint-Pierre, boulevard Georges Clemenceau

Réservation obligatoire / tarifs: 6,50€, 4,10€

Cette visite hors des sentiers battus propose de découvrir les maisons et villas édifiées dans les années 1950 du quartier Boulevard Georges Clémenceau Boulevard Georges Clémenceau, Royan Royan Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T14:30:00 2022-04-02T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Royan Autres Lieu Boulevard Georges Clémenceau Adresse Boulevard Georges Clémenceau, Royan Ville Royan lieuville Boulevard Georges Clémenceau Royan Departement Charente-Maritime

Boulevard Georges Clémenceau Royan Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/royan/

Visite guidée – Les villas 1950 du quartier Clémenceau Boulevard Georges Clémenceau 2022-04-02 was last modified: by Visite guidée – Les villas 1950 du quartier Clémenceau Boulevard Georges Clémenceau Boulevard Georges Clémenceau 2 avril 2022 Boulevard Georges Clémenceau Royan Royan

Royan Charente-Maritime