Visite guidée « Les Vieux Quartiers » Honfleur

Honfleur Calvados Pour les fans de patrimoine, culture et architecture, nos visites des vieux quartiers vous font découvrir la prestigieuse histoire de Honfleur.

Explorez la cité médiévale et son secteur sauvegardé de 37 hectares, Honfleur regorge de Monuments Historiques. Au détour d’une ruelle pavée découvrez l’ancienne cité fortifiée de l’Enclos, les Greniers à Sel, la Lieutenance, la magnifique église en bois de Sainte Catherine et bien sur le célèbre Vieux Bassin. Un véritable voyage dans le temps depuis les invasions vikings jusqu’aux peintres impressionnistes en passant par la Guerre de Cent Ans et les Grandes Épopées maritimes. (gratuit pour les habitants de la Communauté de Communes du Pays de Honfleur Beuzeville CCPHB – sur présentation d’un justificatif de domicile le jour de l’animation) Pour les fans de patrimoine, culture et architecture, nos visites des vieux quartiers vous font découvrir la prestigieuse histoire de Honfleur.

+33 2 31 89 23 30 https://visites.ot-honfleur.fr/visites-patrimoine-nature/patrimoine/visite-vieux-quartiers

