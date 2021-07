Montauban Musée Ingres Bourdelle Montauban, Tarn-et-Garonne Visite guidée “Les vestiges médiévaux du musée” Musée Ingres Bourdelle Montauban Catégories d’évènement: Montauban

Nous vous invitons à pénétrer dans des espaces généralement fermés au public. Les entrailles du musée contiennent bien des surprises… et des légendes. Une arche enterrée du pont Vieux ? Un souterrain passant sous le Tarn ? Des prisons au détour d’un escalier?… Durant quelques minutes, transformez-vous en archéologue du bâti et venez démêler le vrai du faux en notre compagnie ! Visites guidées menées par les guides conférenciers du CIAP Visite-flash de 20 min pour découvrir les vestiges médiévaux du MIB. Musée Ingres Bourdelle 19, rue de l’Hôtel de Ville BP 752, 82000 Montauban Montauban Tarn-et-Garonne

