VISITE GUIDÉE LES TROMPE-L’ŒIL DE BÉZIERS Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

VISITE GUIDÉE LES TROMPE-L’ŒIL DE BÉZIERS Béziers, 12 février 2022, Béziers. VISITE GUIDÉE LES TROMPE-L’ŒIL DE BÉZIERS Béziers

2022-02-12 14:30:00 – 2022-02-12 16:30:00

Béziers Hérault 6 6 EUR Parcourez le centre historique le nez en l’air à la découverte des fresques de la ville! Cette sélection de trompe-l’œil est l’occasion de découvrir notre patrimoine autrement, à travers des personnages hauts en couleurs. Qu’ils aient été artistes, scientifiques, personnages historiques, tous dépeignent la petite et grande Histoire de Béziers grâce au talent de Patrick Commecy, spécialiste français de la discipline.

Béziers

